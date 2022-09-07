Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki ilk irtibat ofisi Ankara’da açıldı.

Batı Azarbeycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki irtibat ofisi açılışına Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ve Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu katıldı.

"Küresel güçlerin yaptığı tahribatı anlamamız lazım"

Büyük planlama ve başarılardan kırk dört gün sonra Zengezur topraklarını Ermenistan’dan aldıklarını ifade eden Mehmet Ali Arslan, "Zengezur topraklarımızı 17 ile yakın topraklarımızı Ermenistan’dan alarak işgal edilmiş topraklarımızı yine tarihin sayfalarında, tarihin akışında Osmanlı toprağını almış bulunmaktayız. Bizi bugüne getiren Allah’a hamolsun. Eğer Ermenistan bizim toprakları almış olsalar bile bugün orada lehçe farkımız var. Aynı milletten olmamıza rağmen aynı dili konuşmamıza rağmen Türkçe konuşmamıza rağmen birbirimizi anlamıyorsak küresel güçlerin bugün yapmış oldukları bu tahribatı iyi anlamamız lazım" diye konuştu.

"Türkiye güçlü olursa Türk dünyası güçlü olur"

Göyçe Zenguzer Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’ın tek millet ve tek devlet olduğunun altını çizen Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibo, "Eğer güçlü bir Türkiye olmasaydı, güçlü bir Azerbaycan olmasaydı bugün haya olarak kalacaktı. Türkiye ve Azerbaycan devleti ile geleceğimizi kurmayı düşünüyoruz. aynı zamanda her birinizin görev ve üstünlüğü Türkiye’mizin Azerbaycan’ımızın daha da güçlenmesi için çalışmalıyız. Azerbaycan ve Türkiye güçlü olursa Türk dünyası güçlü olur Türk dünyası bir olursa dünyamız edebi var olur, evlatlarımız geleceğimiz teminat altında olur" ifadelerine yer verdi.

Açılış Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibo’nun Bakanlara plaket vermesiyle son buldu.