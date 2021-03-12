banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
En güzel cuma mesajları
En güzel cuma mesajları
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Kurum'un eşi de PKK üyesiymiş

PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Gebze Belediyesi’nin CHP’li üyesi Osman Kurum’un eşi Meral Kurum’un da ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Politika 12.03.2021, 09:47
2
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Kurum'un eşi de PKK üyesiymiş

Kocaeli 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Gebze Belediyesi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum hakkında 24 Şubat'ta karar verildi. Mahkeme heyeti Kurum'a, ‘Dış Koordinasyon yapılanması sekreteri' olarak görev yaptığı tespit edildiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda CHP'li Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013-2019 yılları arasında örgüt üyeliği suçundan cezaevinde kaldığı ve örgütsel bağını cezaevinde de devam ettirdiği ortaya çıktı.

Cezaevinde olan eşi örgüt üyelerine para göndermesini istemiş

İçişleri Bakanlığı talimatı ile görevinden uzaklaştırılan Osman Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013 yılında ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' hapis cezası aldığı ve tutuklu olduğu sürede, Kurum'dan cezaevinde kalan diğer örgüt üyelerine para göndermesini istediği belirlendi. Cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerinden de para alarak cezaevine götüren Kurum savunmasında, “Eşim 2013 yılından 15 Aralık 2019'a kadar Gebze kadın cezaevindeydi. Eşimi ziyarete gittiğimde, eşim kimi zaman maddi imkanları olmayan koğuş arkadaşları için para yatırmamı isterdi, ben de insani anlamda yardımcı olmak için yatırırdım. Ayrıca yine eşimin koğuş arkadaşlarından olup ziyarete gelemeyen bazı tutuklu aileler de bana para göndererek görüşe giderken yakınlarına yatırmamı isterdi. Ben de istekleri kabul ederek gönderdikleri paraları yatırırdım. Aramada ele geçen 2 adet hakkında toplama kararı olan kitap eşime ait, eşimin daha önce cezaevinde birlikte kaldığı bir şahıs hediye etmiş, ben toplatma kararı olduğunu da bilmiyordum” dedi.

Örgüt talimatıyla cezaevindeki teröristlere para göndermiş

Osman Kurum hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, örgüt talimatı ile PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden hükümlü veya tutuklu olan şahıslara birçok farklı zamanlarda para yatırdığı belirtildi. Kararda, örgütün talimatı ile başlatılan açlık grevlerine destek olmak ve katılımı sağlamak amacıyla PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organına röportaj verdiği tespitine yer verildi. Terör örgütü üyeliği suçundan cezaevine giren ve PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olması nedeniyle intihar eden Ayten Beçet'in ölüm haberini aldıktan sonra Gebze Cezaevi önüne gittiği ifade edilen Osman Kurum'un kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, ölen teröristi ‘şehit' olarak lanse ederek kahramanlaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Kurum'un Yasadışı PKK/Kongra-Gel Silahlı Terör Örgütü Mensubu Olmak, Patlayıcı Madde Bulundurmak, Yardım Ve Yataklık Yapmak, Sahte Kimlik Kullanmak suçlarından 2007 yılından itibaren tutuklu olup cezaevinden tahliye olan Zeynep Taşgir'i karşıladığı ve fotoğrafların HDP Gebze İlçe Örgütü'ne ait Twitter sayfasında paylaşıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20