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Görevden geçici olarak uzaklaştırılan Başkan Şahin konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 aylığına geçici olarak görevden uzaklaştırması değerlendirerek, "Görevden uzaklaştırma kararı 2 ay için verilir veya 2 aydan sonra uzatma gerekirse uzatırlar ama görevden geçici uzaklaştırma yapılmışım ve iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım" dedi.

Politika 25.02.2022, 19:49
Görevden geçici olarak uzaklaştırılan Başkan Şahin konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 aylığına geçici olarak görevden uzaklaştırması değerlendirerek, "Görevden uzaklaştırma kararı 2 ay için verilir veya 2 aydan sonra uzatma gerekirse uzatırlar ama görevden geçici uzaklaştırma yapılmışım ve iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım" dedi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanlığı yürüten Selçuk Erdağı’nın bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak’ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Belediye binasından rüşvet alırken yakalan Erdağı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Belediyeye müfettiş üstüne müfettiş geldi

Soruşturma kapsamında belediye incelemeye gelen mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin’in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla anayasanın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında 2 aylığına geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

"2 aylığına geçici olarak görevden uzaklaştırıldım"

Bu karar sonrası bir basın açıklaması yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bana bugün yarım saat önce gelen tebliği okuyacağım. İçişleri Bakanlığından gelen tebliğ. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, anayasanın 127’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı kanununun 47’inci maddesi uyarınca bakanlık makamının 25 Şubat 2022 tarihli onayı ile görevinden uzaklaştırılmıştır. 47’inci madde ise, ’Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma nedeniyle veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri kesin hükme kadar yani sonuçlanana kadar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabilir’ yer alır. Görevden uzaklaştırma kararı 2 ay için verilir veya 2 aydan sonra uzatma gerekirse uzatırlar ama görevden geçici uzaklaştırma yapılmışım ve iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım" dedi.

"2 ay tatil yapacağım"

Başkan Şahin 2 ay boyunca tatil yapacağını söyleyerek, "Biz tatil yapacağız ama çoğunlukla Bilecik’te olurum tabi. Bu soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade verme durumum hiç olmadı. Bende olay şahsidir. Belediye ile ilgisi yoktur. Çünkü o olayda biliyorsunuz alan özel firma, satan özel firma. Burada belediyenin hiçbir unsuru yok. O yüzden böyle bir soruşturmaya müdahil edilemiyorum. Ederlerse bakacağız" dedi.

"Pazartesi günü karara itiraz edeceğim"

Şahin açıklamasının devamında pazartesi günü karara ihtiraz edeceğini anlatarak, "Pazartesi günü itiraz edeceğim, kabul edilir edilmez. Çünkü zaten karar siyasi olduğu için belli olmaz. Yalova örneğinde biliyorsunuz ona da mahkemeler açtılar, adam mahkemelerin de hepsini kazandı. Ama daha döndürmüyorlar. Normalde döndürmeleri gerekiyor göreve. Bakacağız süreçte göreceğiz. Burada bir şey olduğu yok. Teftişler biliyorsunuz Türkiye’nin en derin teftişi oldu. Dükkan, dükkan gezdiler. Müteahhit, müteahhit konuştular ama bir şey çıkmaz. Ben belediyeme güveniyorum. Bin 251 belediyemiz var Türkiye’de ilk 5’e girerim diyorum. Bu kadar da eminim" dedi.

"Yerel yönetimler kimse beni aramadı"

Şahin, açıklamasının devamında CHP Genel Merkezinden kendisinin arandığı ama yerelde kimsenin aramadığı anlatarak, "Genel merkez düzeyinde oldu. Ama yerel yönetimden arayan soran olmadı. Ben hala Bilecik halkının seçtiği belediye başkanıyım. Ve kısa bir süre sonra tekrar başkanları olacağım. Sonra bir dönem daha başkanları olacağım. Sonra kendimi emekliye ayıracağım. Hepsine selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

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