Görevden ayrılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan açıklama

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" açıklamasında bulundu. Özkan'ın sözleri AK Parti içinde rahatsızlık yaratırken ilk tepki Sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Özkan'ın açıklamalarının parti görüşünü yansıtmadığını belirtti.

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