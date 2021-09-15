Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, görevden alınması için yapılan referandumun sonuçlarına göre görevine devam edecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını konusundaki kriz yönetiminde başarısız olduğu iddialarının ardından hakkında görevden alma referandumu düzenlenen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom seçimi büyük bir farkla kazandı. Oyların yüzde 60’tan fazlasının sayılmasının ardından Newsom’un eyaletin yüzde 66.6’sından onay aldığı netleşti. Görevde kalmayı garantileyen Newsom, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Kaliforniya halkının bilime, aşılara, Covid-19 salgınını sona erdirme kararlılığına, özgürce oy kullanma hakkına, kadınların kendi bedenleriyle ilgili kararları alabilme özgürlüğüne, çoğulculuğa, ekonomik, sosyal, çevresel adalete "evet" oyu verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Cumhuriyetçilerin daha önce dile getirdiği seçimde hile yapılacağı şeklindeki iddialara da değinen Newsom, "Demokrasi etrafa atılacak bir top değil, hassas antika bir vazo gibidir" dedi.

Kritik önemdeydi

Seçmenlerin üçte ikisinin Demokrat olduğu Kaliforniya’da daha önce yapılan anketler Demokrat Newsom’un görevden alınarak yerine Cumhuriyetçi aday Larry Elder’ın geçmesinin mümkün olduğunu ortaya koymuş, Demokratların kalesi olan Kaliforniya’nın kaybedilmesinin Demokratların ABD Senatosunda çoğunluğu yitirmesine neden olabileceği gündeme gelmişti. Bir süredir evsizlik, yüksek vergiler ve hayat pahalılığının yanı sıra yaz aylarında görülen orman yangınları ile mücadele eden Kaliforniya’da Newsom’u referanduma taşıyan süreçte başı Covid-19 salgını ile mücadeleyi yönetme konusundaki başarısızlık iddiaları çekmişti. Valilerin göreve gelirken aldıkları oy sayısının yüzde 12’si kadar imza toplandığında görevden alma referandumu düzenlenmesini öngören eyalet kanunları kapsamında Newsom’un siyasi geleceği Kaliforniya halkına sorulmuştu. Newsom’un zaferi, uyguladığı politikaların ve Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Covid-19 tedbirlerinin Kaliforniya halkından onay aldığı şeklinde yorumlandı.