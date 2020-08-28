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Görevden alınan CHP Korkuteli ilçe Başkanı Çıldır: "Yapılanlar haysiyet cellatlığıdır"

GÖREVDEN ALINAN CHP KORKUTELİ İLÇE BAŞKANI ÇILDIR: "YAPILANLAR HAYSİYET CELLATLIĞIDIR" DEDİ.

Politika 28.08.2020, 11:18
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Görevden alınan CHP Korkuteli ilçe Başkanı Çıldır: "Yapılanlar haysiyet cellatlığıdır"

Önceki gün ani bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Korkuteli İlçe Başkanlığı görevinden alınan Yıldıray Çıldır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak İl Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliği edildiğini, alınan karardaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.Çıldır yapılanları haysiyet cellatlığı olarak değerlendirdi.

"Partiye zarar vermemek için kamuoyu önünde konuşmak istemedik"

26.08.2020 tarihli İl Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyleyen Çıldır, partinin itibarını korumak ve partiye zarar vermemek için görevden alma kararında belirtilen gerekçelere karşı önceleri açıklama yapmayı düşünmediğini ancak İl Başkanlığının, hiçbir sorumluluk gözetmeden can havli ile yaptığı açıklama karşısında gerek partimizi gerekse haysiyetimizi müdafaa etmek bakımından kamuoyuna gerçekleri açıklamak zorunda kaldığını söyledi.

"Hukuk önünde iddialar çürütülecektir"

İl Başkanlığının yaptığı açıklamada görevden alınma gerekçesi olarak “kamuoyunda ve parti tabanında konuşulanların çoğunun doğru olduğu, usulsüz ve makbuzsuz para toplandığının ileri sürüldüğünü söyleyen Çıldır, öncelikle dedikodudan ibaret olduğu anlaşılan bu iddiaların tamamı asılsız ve mesnetsiz olduğunu söyledi. Hesabı verilemeyecek tek bir işlerinin, tek bir kuruşun olmadını söyleyen Çıldır ,gerek parti hiyerarşisi gerekse hukuk önünde bu iddiaların delilleri ve belgeleriyle tek tek çürütüleceğini söyledi.

"Haysiyet cellatlığı yapıldı"

Açıklamasında mal bulmuş mağribî gayretiyle hazırlanan raporun tümüyle taraflı ve maksatlı olduğunu ileri süren Yıldıray Çıldır, maksadı başından belli raporu hazırlamak için göstermelik olarak incelemeye gelen görevlilerin tespit ettikleri tüm eksiklik ve maddi hataların derhal cevaplanıp giderildiğini kaydetti. Çıldır , buna karşın bi konuya raporda bunlara hiç yer verilmemiş olmasının her şeyi anlamaya yettiğini söyledi.

Çıldır açıklamasında şöyle dedi: " Dedikoduyla, husumetle insanları yüz kızartıcı ithamlar altında bırakmak haysiyet cellatlığıdır. Bununla parti disiplini ve hukuk içerisinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizler; gecemizi gündüzümüze katarak bu parti ve memleket için çalışan, alın terimizle kazandığımız çocuklarımızın nafakasını bu partiye veren, CHP’yi büyütmek için çocuklarının büyüdüğünü göremeyenleriz. Sırf husumet duygusuyla bizlere yakıştırılan bu ithamlar, tek kelimeyle zulümdür. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, akılların hala İl Kongresi’nde kaldığını üzülerek gördük. İlla rövanş isteniyorsa bunun yeri yine kongredir. Korkuteli İlçe Örgütü üzerinden hesaplaşma gayreti yakışık almamış, CHP İl Örgütü’ne ve temsil ettiği değerlere yakışmamıştır. Bizim dünyamızda husumet, rövanş, hile gibi kavramlar yer bulamaz. Ama anlaşılan o ki; gözünüzü hasımlık ve rövanş bürümüş. Bizlerin aileleri, itibarları, şeref ve haysiyetleri umurunuzda olmamış. Ancak bu asılsız ithamları üzerimize atıp gözünüzü bürüyen duygularınızı tatmin ederken en azından Cumhuriyet Halk Partisi’nin itibarını ve bu ilçedeki geleceğini düşünmeliydiniz. Sorumlu ve “koltuk derdinde olmayan” bir yöneticiden beklenen haslet buydu. Hiç şüphe yok ki adalet yerini bulacaktır. "

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