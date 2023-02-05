GKRY’de liderlik seçiminin ikinci tura kalması bekleniyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bugün halk sandık başına gitti, sandık çıkış anketlerine göre liderlik seçiminin ikinci tura kalması bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) halk yeni lideri belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 16.00’da sona eren oy verme işleminin ardından oyların sayımına geçilirken, sandık çıkış anketlerine göre hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy almaması ve seçimin ikinci tura kalması bekleniyor.

İlk turda 14 adayın yarıştığı seçimde, eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in seçimi oyların yüzde 30,5 ila yüzde 33,5’ini alarak önde bitireceği tahmin edilirken, İktidardaki muhafazakar Demokratik Seferberlik (DISY) partisinin lideri Averof Neophytou’nun oyların yüzde 26,5’ini, bağımsız solcu aday Andreas Mavroyiannis’in ise oyların yüzde 29,5’ini alması bekleniyor. Christodoulides’in ikinci turda hangi aday ile yarışacağı henüz netlik kazanmadı.

Seçimlerdeki ikinci turun 12 Şubat’ta yapılması planlanıyor. GKRY’nin 2013’ten bu yana iki dönemdir lideri olan Nikos Anastasiadis, yasalar gereği 3’üncü dönem için aday olamadı.