GKRY’de liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Christodoulides kazandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ikinci tura kalan liderlik seçiminde bugün düzenlenen seçimde oyların yüzde 51,9’unu alan eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides kazandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) 5 Şubat’ta yapılan liderlik seçimleri 14 adaydan hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Bugün düzenlenen ikinci turda, ilk turda oyların yüzde 32’sini alan eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile oyların yüzde 29,6’sını alan bağımsız solcu aday Andreas Mavroyiannis yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımında 49 yaşındaki Christodoulides oyların yüzde 51,9’unu alarak GKRY’nin en genç lideri oldu. Christodoulides’in rakibi 66 yaşındaki Mavroyiannis ise oyların yüzde 48,1’ini aldı.

Yenilgiyi kabul eden Mavroyannis, Christodoulides’i tebrik ederek, "Bu gece uzun ama güzel bir yolculuğun sonu. Benimle birlikte seyahat eden herkese tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Christodoulides oyunu vermeden önce yaptığı açıklamada ise, "En önemlisi, seçimlerin ertesi günü hepimizin birleşmiş olmasıdır" demişti.

GKRY’nin 2013’ten bu yana iki dönemdir lideri olan Nikos Anastasiadis, yasalar gereği 3’üncü dönem için aday olmamıştı.