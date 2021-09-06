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Gine’de yeni hükümetin gelecek haftalarda kurulması bekleniyor

Gine’de dün ordunun yönetime el koymasının ardından darbecilerin lideri eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya, ülkede yeni hükümetin gelecek haftalarda kurulacağını açıkladı.

Politika 06.09.2021, 19:12
Gine’de yeni hükümetin gelecek haftalarda kurulması bekleniyor

Gine’de dün ordunun yönetime el koymasının ardından darbecilerin lideri eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya, ülkede yeni hükümetin gelecek haftalarda kurulacağını açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Gine’de dün ordu yönetime el koymuş, Cumhurbaşkanı Alpha Conde ev hapsine alınmıştı. Darbenin başındaki eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya, gelecek haftalarda ülkede yeni bir "birlik" hükümetinin kurulacağını açıklayarak, “Geçişin geniş parametrelerini belirlemek için bir istişare başlatılacak ve ardından geçişi yönlendirmek için bir ulusal birlik hükümeti kurulacak” ifadelerini kullandı.

Doumbouya, eski bakanların ülkeyi terk edemeyeceğini ve resmi araçlarını orduya teslim etmek zorunda olduklarını aktarırken, Conde hükümetinde görev yapan bakanlara ve eski yetkililere karşı “cadı avı” olmayacağını belirtti. Doumbouya ayrıca madencilik şirketlerine ülkedeki faaliyetlerine devam etmeleri çağrısında bulunurken, ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklarını söyledi.

Gine, alüminyumun gerekli bir bileşeni olan boksitin dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında yer alırken, darbe sonrası tedarik endişeleri nedeniyle alüminyum fiyatları 10 yılın ardından en yüksek seviyesine çıktı. Başkent Konakri’de sokaklarda sessizliğin hakim olduğu bildirilirken, ordunun tamamının darbeyi destekleyip desteklemediği belirsizliğini koruyor.

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