Gine’de darbeci Albay Doumbouya geçici Cumhurbaşkanı olarak yemin etti

Gine’de 5 Eylül’de ordunun yönetime el koymasının ardından darbecilerin lideri eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya, geçici Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Batı Afrika ülkesi Gine’de 5 Eylül’de ordu yönetime el koymuş, Cumhurbaşkanı Alpha Conde ev hapsine alınmıştı. Darbenin başındaki eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya, bugün geçici Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 41 yaşındaki Doumbouya, Mali’de darbe yaparak yönetime el koyan 38 yaşındaki Assimi Goita’dan sonra Afrika’nın en genç ikinci lideri oldu.

Gine’de bu hafta yayınlanan bir geçiş tüzüğü uyarınca Doumbouya’nın, gelecekteki seçimlere katılması, geçici hükümette yer alanların ise bir sonraki seçimlerde aday olması yasaklandı. Askeri cunta, ülkenin sivil yönetime geçiş yapacağını açıklasa da geçişin ne kadar süreceğini belirtmedi.

Doumbouya, 15 yıllık askeri kariyeri boyunca Afganistan, Fildişi Sahili, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve İsrail, Kıbrıs, Birleşik Krallık ve Gine’de yakın koruma görevlerinde bulunduğu aktarılırken, Mali’de darbe ile başa geçen geçici Devlet Başkanı Goita ile arkadaş olduğu ifade edildi.

Gine basını, Doumbouya ve Goita’nın 2018’de ABD ordusu tarafından bölgenin özel kuvvet komutanlarına yönelik eğitim sırasında yollarının Burkina Faso’da kesiştiğini aktardı.