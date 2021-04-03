Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cuma günü gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastaneden çıkarıldığı bildirildi. Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yapan HDP milletvekilleri, Gergerlioğlu'nun polisler tarafından "korsanvari bir şekilde hastaneden kaçırıldığını" ifade etti.

Sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmayan Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu babasının Sincan Cezaevine götürüldüğünü bildirdi. Twitter hesabından son durumu açıklayan Salih Gergerlioğu, "Babam, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü" paylaşımında bulundu.