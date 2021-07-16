Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdikten sonra 6 Temmuz’da cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğin iade edilmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından düşürülen milletvekilliği ile ilgili açıklama yaptı…

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.

Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin verdiği kararı ve işletilen sürece de atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin 1 Temmuz 2021 tarihli ve 2019/10634 bireysel başvuru numaralı kararının ve Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/229 E., 2021/232 K. sayılı kararının ivedilikle uygulanarak TBMM'de milletvekili olarak seçme ve seçilme hakkımı kullanabilmem için 17.03.2021 tarihli TBMM Genel Kurul Toplantısı’nda alınan milletvekilliğinin düşürülmesi kararının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, bu karar nedeniyle oluşan tüm mali haklarımın iadesine, Meclis Genel Kurulunda ilgili kararların okunarak milletvekilliği görevime iade edilmeme karar verilmesini saygılarımla bilgilerinize sunarım.”

MİLLETVEKİLLİĞİ BUGÜN İADE EDİLECEK

Gergerlioğlu'nun hakkında verilen AYM kararının gerekçesi geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlandı. Yerel mahkeme de yeniden yargılama kararı alarak bunu Meclis'e de gönderdi. Karar bugün Meclis Başkanlığı tezkeresi olarak Meclis’te okunduktan sonra Gergerlioğlu Genel Kurul’a girerek yasama çalışmalarına başlayacak.

Ömer Faruk Gergerlioğl da haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"Sonunda:) Güzel haber Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30'da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir."