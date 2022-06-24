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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 24.06.2022, 15:30
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.