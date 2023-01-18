Genelkurmay Başkanı Güler, NATO toplantısına katıldı

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, Ukrayna-Rusya savaşı ve askeri konuları ele almak üzere Brüksel’deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti.

NATO Askeri Komitesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda toplandı. Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, NATO’ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç’in genelkurmay başkanları da katıldı. Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in temsil ettiği toplantıda, ittifakın savunma ve caydırıcılık duruşu ele alınacak.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Amiral Bauer, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının küresel güvenlik ortamını bozduğunu belirterek, "Ne yazık ki yeni bir toplu savunma çağının doğuşunu görüyoruz. Ancak bu, NATO’nun hazır olduğu bir dönem. Ne zaman nerede gerekli olursa varlığımızı hızlı bir şekilde gösterebileceğimizi dünyaya kanıtladık" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ise, NATO’nun çoklu alana etki eden operasyonlarda da varlığını şu anda ve gelecekte tüm zorluklara karşı savunmak için askeri kapasitesini ve kabiliyetini koruması gerektiğini ifade etti. Geoana ayrıca, bu yıl Vilnius’ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde savunma yatırımlarının artırılması, silah ve mühimmat üretiminde artış kaydedilmesi ve NATO’nun dijital çağa entegre edilmesi olmak üzere üç önemli çalışma alanı olduğunu kaydetti.

Yarın gerçekleştirilecek oturumlarda, Ukrayna ve çevresindeki askeri durum masaraya yatırılacak, Irak’taki ve Kosova’daki NATO misyonlarının durumu görüşülecek.