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Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet’i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.
Politika 01.03.2022, 16:54
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet’i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet’i askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.