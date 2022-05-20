Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, NATO Askeri Komite Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti. Orgeneral Güler, toplantı marjında İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.