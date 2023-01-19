Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Belçika’daki NATO Askeri Komite Toplantısı kapsamında, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile ikili görüşme gerçekleştirdi.