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Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
Politika 20.02.2022, 20:48
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.