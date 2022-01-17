banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Böyle şarkı sözü mü olur Sezen Aksu!
Böyle şarkı sözü mü olur Sezen Aksu!
Son 24 saatte korona virüsten 162 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 162 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !

Genel Başkan Geylan: “Türk Eğitim-Sen olarak TBMM’de terörist istemiyoruz”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM’de terörist istemiyoruz” dedi.

Politika 17.01.2022, 20:40
Genel Başkan Geylan: “Türk Eğitim-Sen olarak TBMM’de terörist istemiyoruz”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM’de terörist istemiyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir milletvekilinin kamuoyuna yansıyan fotoğraflarına tepki gösterdi. Geylan, bu ve bunun gibi müptezellerin fezlekelerinin TBMM’ye getirilmesini isteyerek, “Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Genel Başkan şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz birkaç gündür medyada gündem oluyor. Bir sözde milletvekilinin bir militanla fotoğrafları yayınlanıyor. Şunu çok net ifade ediyorum: Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM’de terörist istemiyoruz. 40 yıldır canımıza kastettiler, milyarlarca dolarlık maddi kaynağımızı heder ettiler. Neredeyse bu ülkede bölücü PKK teröründen dolayı şehidi olmayan köy kalmadı. Artık yeter! Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir terörist unsuru beslemek zorunda değiliz. Beklentimiz şudur: Bu müptezelin ve bunun gibilerin fezlekeleri TBMM’ye getirilmeli ve milletin vekili olanlar da gereğini yapmalıdır. Parti görünümlü terörist örgütte bir an önce kapatılmalıdır. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in kanaati, duruşu, tavrı budur.”

"Bu iş Arap baharına benzemez"

Kazakistan’da yaşanan olaylara da değinen Geylan, “Kardeş ülke Kazakistan’ın dün olduğu gibi, bugün ve yarın da yanındayız. Yaşananların sadece akaryakıt zammına tepkiden ibaret olmadığı çok açık görülmüştür. Bu noktada Kazakistanlı soydaşlarımızın dirayetli durmasını istiyoruz. 2022 yılı Türk baharı olacak diye ümit eden gaflet ve ihanet unsurları şunu bilsinler ki, bu iş Arap baharına benzemez. Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın. Tarihte defalarca olduğu gibi yine bertaraf olacaksınız. Binlerce yıllık devlet geleneği olan aziz milletimizi kabile devletleriyle bir tutmayın. Emperyalizm ve onun uşakları 15 Temmuz 2016’da denediler ve Türk milletinin yumruğunu kafalarına yediler. Bundan sonra da hem ülkemizde hem de Türk Cumhuriyetlerinde farklı amaçlarla çok uluslu projelere, operasyonlara piyonluk, uşaklık edenlere sesleniyoruz: Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in geleneği 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığı gibi bundan sonra da devlete, vatana, millete, canıyla, malıyla, gövdesiyle, başıyla, duasıyla dik durmaya devam edecek” sözlerine yer verdi.

Genel Başkan Geylan’ın konuşmasının ardından “Dünya Dili Türkçe” kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı, 15 Ocak 2022 Cumartesi saat 20.00’da Genel Başkan Talip Geylan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 20 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 27
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11