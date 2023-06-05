Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi.
Politika 05.06.2023, 13:24
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi.