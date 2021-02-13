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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mardin’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi inceleme ve temasta bulunmak üzere Mardin’e geldi. Kasapoğlu, "AK Partinin hizmet siyaseti, eser siyaseti 19 yıllık süreçte, her alanda geldiği nokta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, eğitimiyle ve sporuyla gençliği hamdolsun çok önemli noktalara gidiyor. İnanıyorum ki bu kardeşlik tablosunu hiç kimse engelleyemeyecek " dedi.

Politika 13.02.2021, 19:27
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mardin’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi inceleme ve temasta bulunmak üzere Mardin’e geldi. Kasapoğlu, "AK Partinin hizmet siyaseti, eser siyaseti 19 yıllık süreçte, her alanda geldiği nokta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, eğitimiyle ve sporuyla gençliği hamdolsun çok önemli noktalara gidiyor. İnanıyorum ki bu kardeşlik tablosunu hiç kimse engelleyemeyecek " dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mardin’e geldi. İlk durağı Mardin Valiliği olan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Mardin MYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Şehmus Dinçer, Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile belediye başkanları tarafından karşılandı. Valilik ziyaretinin ardından bir otele geçiş yapan Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri, vali, belediye başkanları, kaymakamlar ve iş adamlarının katılım sağladığı il gençlik yatırımları konulu il değerlendirme toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Mardin’in önemli bir zenginlik unsuru olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, kentin gerek gençliği ve gerekse sporcu potansiyelinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Bugün kültürün, tarihin ve medeniyetin sembol beşiği Mardin’deyiz. Sizler her zamanki gibi içten, samimi ve konukseversiniz. Bu anlamda hem şahsım hem de çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Mardin hem merkez olarak hem ilçeleriyle Artuklu’su, Dargeçit’i, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli, Nusaybin, Ömerli ve Savur’uyla bizler için çok ama çok önemli bir bütünü ortaya koyuyor. Gerek gençliği gerekse sporcu potansiyeliyle önemli bir zenginlik unsuru olan bir şehrimiz. Valiliğimizle birlikteydik. Milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimizle beraber Mardin’imizi çok kapsamlı bir şekilde masaya yatırdık. Artuklu’daki havuzumuz Artuklu’nun tam yoğun bölgelerinden bir tanesinde gerçekleşmiş. Gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm Artuklu için özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız vatandaşımız, halkımızın her alanda tesislere, spora olan erişimini güçlendirmek. Bununla birlikte gençlik yatırımları noktasında her bir gencimizin bizim için her türlü imkana erişimini kolaylaştırmak ve bu manada imkanları zenginleştirmektir" diye konuştu.

"Semt sahaları noktasında çok önemli bir devrimi ortaya koyduk"

Mardin’in genelinde semt sahaları noktasında çok önemli bir devrimi ortaya koyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Şükürler olsun bugüne kadar pek çok aşamayı kat ettik. İmzaladığımız protokollerle bu yatırımı bu süreci taçlandırmış oluyoruz. Bugünkü yatırımlarımızı Gençlik Merkezleriyle, salonlarıyla, spor alanlarıyla bakınız bugün öyle bir hamle yapıyoruz ki Mardin’imizin merkeziyle, ilçeleriyle ve köyleriyle çok önemli bir semt sahaları noktasında çok önemli bir devrimi ortaya koyuyoruz. Köyümüzdeki, ilçemizdeki ve büyük şehrimizdeki herkes istediği an futboluyla, basketboluyla, tenisiyle ve voleyboluyla her türlü imkana erişilebilir olacak. AK Partinin hizmet siyaseti, eser siyaseti 19 yıllık süreçte, her alanda geldiği nokta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, eğitimiyle ve sporuyla gençliği hamdolsun çok önemli noktalara gidiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm Mardin’in emrinde olmaya hizmetinde olmaya hep birlikte tüm ekibimizle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizler aramıza kimseyi sokmayacağız"

Gençlerle aralarına kimseyi sokmayacaklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "AK Parti eser siyasetini temsil eden bir felsefenin temsilcisidir. Üretimi temsil ede bir felsefenin temsilcisidir. Birileri bir şeylere karşı çıkacaklar. Birileri sürekli kuru gürültüyle meşgul olacaklar. Karalayacaklar, iftira atacaklar, yalan söyleyecekler ama biz onlara inat eser ortaya koyacağız. Gerçeklikleri onların yüzüne adeta çarpacağız. İnanıyorum ki bu kardeşlik tablosunu hiç kimse engelleyemeyecek. Birbirinden değerli, pırlanta olan gençlerimizler aramıza kimseyi sokmayacağız. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Bizim inancımızda insan eşrefi mahlukat ve insanımız, halkı için her şeyin en güzelini, en iyisine layık olan halkımız için ortaya koymakta bizlerin vazifesidir. Kadrolarımızla birlikte inşallah el ele vermeye bu manada bu birlikteliğin güzel eserlerini bir bir ortaya koymaya çıkarmaya devam edeceğiz. Havuzlarımız ve Gençlik Merkezlerimiz var" dedi.

Mardin’de Gençlik Merkezi olmayan ilçenin kalmayacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Mardin’imizde Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Yüzme bilmeyen kalmayacak dedik 2020 yılında. Pandemiye rağmen hamdolsun 1 milyon kişi hedeflemiştik. 1 milyonu geçti. 2021’de bunu da geçeceğiz. Özellikle Mardin’imizde başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere herkesi bu tesisleri dolu dolu kullanmaya davet ediyorum. Bunda sonra ki süreçte de olmayan noktaları köylerimizin orta noktalarını bu anlamda 8-10 köyün birlikte kullanabileceği semt sahalarını ve içerisinde sadece tek branşın değil, pek çok branşın olabileceği semt sahalarını da yine sizlere kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Ülke olarak büyük bir şahlanışın, büyük bir kalkınmanın özellikle 19 yıllık bir süreçte hem heyecanını hem aksiyonunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde işte bu hafta gerçekleşen milli uzay projesi bunlardan bir tanesidir. Gençlerimiz imkan verildiğinde gençlerimiz her şeyin en güzelini ortaya koyabilecek potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Mardin’de Aziz Sancar gibi örnek isimlerin sayısını arttıracağız"

Gençlik Merkezlerinin kullanılarak Aziz Sancar gibi örnek isimlerin arttırılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, "İşte Mardin’in evladı Aziz Sancar buna benzer pek çok örnek, pek çok isim var. Biz bu isimlerin sayısını arttıracağız. Bunun için Gençlik Merkezlerimizin çok kritik bir misyona haiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem Mardin’imizde hem ilçelerimizde inşallah Gençlik Merkezlerimizi dolu dolu kullanma noktasında sizlerin bu anlamdaki ilgisini ve katkısını beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Toplantının bitmesinin ardından Bakan Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde Genç Ofisin açılışını yaparak ofisi gezip öğrencilerle sohbet etti.
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