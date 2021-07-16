Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle demokrasi nöbetine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “15Temmuz Demokrasi Nöbeti’ne katıldı. Kasapoğlu, “Birileri, ipleri başkalarının elinde olan kiralık hainler, milletin silahını millete doğrulttular. Milletin tanklarıyla, milleti dize getirmeye kalktılar. Milletin uçaklarıyla milli iradenin tecelligahı bu gazi mekanı bombalamaya kalktılar” dedi.

Bakan Kasapoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Nöbeti”ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, şehitleri, gazileri minnet ile anarak sıhhat ve afiyet diledi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasında,

Tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Dün akşam başka bir gazi mekanındaydık. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler köprüsünün yanıbaşında gençler asla unutmaz diyerek çok anlamlı bir programı gerçekleştirdik. Tarih boyunca aziz milletimize yapılan en büyük kötülüklerden biri olan hain girişimi hep birlikte hatırladık. Şehitlerimizi, onların aziz hatırasını yad ettik. Demokrasimize, hukuka, adalete olan ahdimizi yineledik. Gençlerimiz, dünyanın en ümitvar olunan gençleri, Cumhuriyetimize, Milli iradeye, adalete ve özgürlüklere olan bağlarını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydular. Ve yine hamd olsun bu gece gençlerimizle sporcularımızla bir aradayız” dedi.

Gençlerin öncülüğünde kararlılık yeminleri ettiklerini ve gençlerin gücüyle, inancıyla, dirayetiyle daha güçlü yarınlara yürüdüklerini belirten Kasapoğlu, “Gençlerimiz, milletimizin kutlu, güçlü yarınlara yürüyüşündeki yegane güvencesi. Sadece milletimizin, bu kutlu coğrafyanın değil. Mazlumların umudu gençlerimiz. Hiç şüphe yok ki, 15 Temmuz gecesi 2. bir istiklal harbini yaşadık ve bu mücadelenin en ön safında gençlerimiz vardı. Canı pahasına gözünü kırpmadan koşan gençlerimiz vardı” şeklinde konuştu.

“Milletin tanklarıyla, milleti dize getirmeye kalktılar”

İpleri başkalarının elinde olan kiralık hainlerin silahını millete doğrulttuğunu hatırlatan Kasapoğlu,

“Milletin silahını millete doğrulttular. Milletin tanklarıyla, milleti dize getirmeye kalktılar. Milletin uçaklarıyla milli iradenin tecelligahı bu gazi mekanı bombalamaya kalktılar. Demokrasiyi, hukukla, adaletle alt edemeyeceklerini bildikleri seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Milletvekillerini darbeyle devirmeyi hedeflediler. Topla geldiler, tüfekle geldiler, zorbalıkla geldiler. Her şeyin planını yaptılar fakat bu aziz milletin çelikten sinesini hesap edemediler. İnsanlık tarihinin en güçlü, en büyük sivil direnişlerinden biriyle karşı karşıya kaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Ben milli iradeden daha büyük bir güç tanımam’ diye başlayan çağrısı milletimizi sokaklara döktü. Bu aziz millet, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi. Bombalarla korkutacaklarını sandıkları gazi meclisimiz genel kurul salonunu açtı. Milli iradeye sahip çıkma pahasına canından fedakarlık etme kararlılığını ortaya koydu meclisimiz. Masa başında değil savaş meydanında, Polatlı’dan top sesleri gelirken kurulmuş bu gazi meclisi hafife aldılar” ifadelerini kullandı.

“FETO hain darbe girişimi bertaraf edildi”

Sadece bu girişimin ortadan kaldırılamadığını aynı zamanda demokrasimize, bağımsızlığımıza kast etmeyi planlayanlara büyük bir ders verildiğini vurgulayan Kasapoğlu, “Şimdi bazıları 15 Temmuzun ihtiva ettiği bu mesajları hafifletmeye, o kutlu direnişin sembollerini itibarsızlaştırmaya kalkıyorlar. 15 Temmuz bu vatanın birbirinden kıymetli pırıl pırıl evlatlarının omzunda yükselen şanlı bir zaferdir. Devlet, millet, vatan kavramlarının idrakinde olan, bu kavramların yolunda olan gençlerimiz şanlı mazimizden aldıkları ilhamla, kendi geleceklerine güçlü bir şekilde sahip çıkmışlardır. O gün yaşananlar, siz değerli gençlerimizin hem bugün hem yarın hafızasına emanettir. Cesaretinizden, inancınızdan, heyecanınızdan asla ödün vermeyin. Çok sorgulayın, merak edin araştırın. Aklınızı çelmek bir takım karanlık dehlizlere sizleri sürüklemek isteyen odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin. Her zaman olduğu gibi dünyaya adalet, vicdan, merhamet penceresinden bakın. Sizlerin sayesinde, sizlerin öncülüğünde ülkemizin yüzü ağarmış, göğsü kabarmıştır. Umutsuzluğa asla düşmeyin.

“Ömer Halis Demir’i hatırlayın”

Pek çok badire atlatmış, nice bedeller ödeyerek bugünlerini, bugünlerini, yarınlarını, istiklalini, istikbalini kazanmış milletin evlatlarıyız diyen Kasapoğlu, “

Ömer Halis Demir’i hatırlayın. O gün şehit verdiğimiz birbirinden kıymetli kahramanlarımızı hatırlayın. Önümüze zorluklarla geldiklerinde, imkansızlıkları fırsata çeviren milli mücadelemizin değerli kahramanları, şanlı ecdadımızı gözlerinin önüne getirin. Unutmayın, bizler pek çok badire atlatmış, nice bedeller ödeyerek bugünlerini, yarınlarını, istiklalini, istikbalini kazanmış milletin evlatlarıyız. Malazgirt’te, Dumlupınar’da, İstanbul’un Fethine, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde hiçbir zafer bizlere altın tepside sunulmadı. İşte yarınlara yürürken, bu vatanı ihya etmenin gayretiyle ihtiyaç duyacağınız ilham tarihimizde fazlasıyla mevcut. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 15 Temmuzda cemre gibi bu topraklara düşen kıymetli şehitlerimizin o birbirinden değerli hatıralarını hafızalarda diri tutmak adına üzerimize düşeni her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizin 2023-2053 ve 2071’e olan güçlü yürüyüşünde siz değerli gençlerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 15 Temmuz FETÖ hain saldırısında korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar bu ülkeyi müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

O kara gecede kahramanda işgalcilerin karşısında tüm gücüyle inancıyla, cesaretiyle duran gazilerimize ve aziz milletimize saygılarımı ifade etmek istiyorum. Hep birlikte ilelebebet demokrasinin, hukukun ve milli iradenin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Kahramanlarımızı, yaşananları, asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız.