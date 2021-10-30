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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batman’da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bazı temaslarda bulunmak üzere Batman’a geldi.

Politika 30.10.2021, 16:05
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batman’da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bazı temaslarda bulunmak üzere Batman’a geldi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programına katıldı. Program sonrası Batman Valiliğine gelen ve burada şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu valilikte yapılan toplantının ardından Batman’da dördüncüsü düzenlenen kitap fuarında gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sporla ilgili sorularına yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Batman bizim için çok kıymetli bir şehir. Batman’ın gençleri gönlümüzde yeri çok farklı ve Batman genç bir şehir o yüzden bugüne kadar Batman’ın gençleri için hep çalıştık ve bundan sonrada daha çok çalışacağız. Aynı zamanda burada kitap fuarı var biz hep okuyan gençler diyoruz, düşünen gençler diyoruz, irdeleyen gençler diyoruz ve takip eden gençler diyoruz o yüzden bu imkan çok önemli bir imkan bu fuarın düzenlemesinde emeği gecen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Batman’da Gençlik merkezlerimiz var. Valilikte toplantı yaptık inşallah Batman’da bundan sonra 1 yıl içerisinde tüm ilçelerimizde Gençlik merkezi olacak hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Batman’ın spor imkanlarını büyütme adına da yatırımları konuştuk. Futboluyla, basketboluyla, tenisiyle, voleyboluyla tüm imkanları inşallah bunları da artıracağız. Ve Batman’a inşallah yeni sporcular, yıldızları ve şampiyonları sizlerin arasından çıkaracağız. O yüzden hem tesislerimize hem gençlik merkezlerimize sizleri bundan sonra daha çok beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Gençlerin sporla ilgili taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu taleplerinin yerine getirmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Gençlerle selfi çektiren Bakan Kasapoğlu ardından kitap fuarındaki stantları ziyaret etti.

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