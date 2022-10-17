Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapaoğlu;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı akademik açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, 81 ildeki öğrenci yurt kapasiteleri, ücretler ve öğrenci beslenme yardımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Üniversiteler farklı fikirlerin harmanlandığı yer”

Üniversitelerin araştırmanın, yeniliğin ve insan kaynağı yetiştirmenin merkezi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Çeşitlilikleri bir araya getiren, farklı fikirleri harmanlayan, üretimin en merkez noktası üniversite. Sadece mesleki yeterliliklerde değil, sosyal, kültürel, eğitsel donanımla toplumları geliştiren kurum üniversite. Üniversite bilimin, üniversite araştırmanın, üniversite yeniliğin, eğitimin nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin merkezidir” dedi.

“Muğla’da yurt kapasitesini 5 kat arttırdık”

AK Parti Hükümetinin göreve geldiği tarihte Muğla’da 2 bin 6723 olan kapasiteyi bugün 5 kat arttırarak 14 bin 830’a yükselttiklerini belirten Spor Bakanı Kasapoğlu, “81 ilde 251 ilçede 850 bin kapasiteli 800 den fazla yurt ile adeta bir yaşam merkezi konforunda hizmet sağlıyoruz. 38 ülkeden daha büyük nüfusa hizmet ediyoruz. İşte Muğla’dayız. Muğla’mızda 21 yıl önce 2 bin 673 olan yatak kapasitesi bugün 5 kattan fazla artarak 13 bin 830 kapasitede öğrencilerimize hizmet vermekte. Bu bir gurur tablosudur. Ülkemizde var olan yurt talebini rekor bir yerleştirme oranıyla ilk fazda 100 kişiden 80’inini yerleştirdik. 2’nci fazda 92’ye çıktık. Dile kolay. Gelen talebin yüzde 92’sini karşıladık. Bu rakamı bugünlerde daha da arttırıyoruz. Önümüzdeki süreçte 3’üncü fazı da paylaşacağım” dedi.

Yurt ücretleri ve beslenme yardımı

Yurt ücretlerinde artış yapmadıkları, öğrencilerin beslenme yardımını ise arttırdıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, “Bu yıl aynı zamanda yurt ücretlerine hiçbir şekilde zam yapmadık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yurt ücretlerimiz 250 ile 450 lira arasında değişiyor. Bununla birlikte rekor seviyede artış yaptığımız beslenme yardımı 750 liradan bin 800 liraya çıkardığımız beslenme yardımıyla ücretsiz İnterneti diğer hizmetleriyle bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin hizmetindeyiz” dedi.

“Yurtları malzeme yapmaya çalışıyorlar”

Bazı kesimlerin yurtları siyasi malzeme yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Birileri yurtları malzeme yapmak istiyorlar, yurtları istismar etmek istiyorlar, onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Ama biz asla bu fırsatı onlara tanımayacağız. Onun için de durmaksızın bu çıtayı bu kaliteyi bu standartları gençlerin emrine amade etmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.