Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki başkanlık binasında ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Davutoğlu, başkan adayını belirlemek için 5N1K kuralına göre ilerlediklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saat 11.00 sıralarında başkanlık binasına gelen Davutoğlu, tören mangasıyla karşılandı. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü. Davutoğlu, görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. İkili daha sonra birlikte basın açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “İade-i ziyaret borcumuzu demokrasimizin ve hukukumuzun itibarı açısından ciddi bir riskin, yanlışın olma ihtimalinin olduğu bir günde yapmayı özellikle tercih ettim. Bu bizim İstanbul’umuza, demokrasimize, hukukumuza saygının bir gereğidir. Siyasi mücadele içinde farklı görüşler, bazen sert tartışmalar da olur. Olmaması gereken bir şey varsa o da hukukun siyasete alet edilerek farklı düşünenlerin cezalandırılması, bunun üzerinden siyaseti dizayn etme çabasıdır. Bunun yaşanmaması gerekir. 2019 seçimlerinin tekrar edilmesi son derece yanlış olmuştur. Demokrasimize, hukukumuza, ülkemize bir itibar kazandırmamıştır” dedi.

“Yargıya güvenin yüzde 100 tam bir mutabakatla olması lazım”

Davutoğlu, “Bir ülke gerçekten hukuk devleti olacaksa yargıya güvenin yüzde 100 tam bir mutabakatla olması lazım. Bugün sürmekte olan davada ümit ederiz ki yargının, demokrasinin ve ülkemizin itibarını sarsacak bir karar çıkmaz. Ama bir görüş beyanından ibaret olan olayda yargı sürecinin başlaması hatadır. Gündemde tutulması hatadır” şeklinde konuştu.

“Ortak politikalarımızın ne olacağını da muhtemeldir ki aralık ayı içinde tamamlamış olacağız”

5N1K kuralına değinen Davutoğlu, “Kim sorusu, 5N ile birlikte cevaplandırılacak ve önce ne olacağı, nasıl olacağı cevaplanacak. 14 Kasım’da Babacan ev sahipliğinde yapacağımız toplantıda da nasıl yöneteceğimizi, geçiş sürecinin mekanizmasını tespit edeceğiz. Ortak politikalarımızın ne olacağını da muhtemeldir ki aralık ayı içinde tamamlamış olacağız. Ne yapacağımızı ve nasıl yöneteceğimizi bütün detaylarıyla açıklayacağız, ondan sonra soru kim sorusuna gelecek” ifadelerini kullandı.

“Merak etmeyin Türkiye sahipsiz değil”

Türkiye’nin sahipsiz olmadığını söyleyen Davutoğlu, “Tek adam yönetimiyle olmayacak. 6 liderin mutabakatıyla bir isim üzerinde uzlaşıya varacağımıza inanıyorum. Merak etmeyin Türkiye sahipsiz değil. Bugün bir hukuk mücadelesi yürütülüyor. Şu anda bu mücadeleyi doğru yürütmek önemli. Onun için buradayım. Hukukun siyasallaşması karşısında omuz omuza vermek, bir isim tespit etmek kadar önemlidir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılacak. Eski mantıkla yönetecek birisi olmayacak. Geçiş sürecinin nasıl işleyeceği konusunda büyük ölçüde ortak görüşlerimiz var. Ondan sonra aday tespit edilecek. Meclis aritmetiğinde 400 milletvekiline ulaşmışsak 6’lı masa olarak hemen geçeriz. Türkiye’nin belirsizliğe ve vakit kaybına tahammülü yok. 400 milletvekiliniz varsa anayasa değişikliği yaparsınız ve parlamenter sisteme geçersiniz ve sistem yerine oturur. Geçiş sürecinin ne kadar süreceğine millet karar verecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise, “Türkiye’mizin yargı sürecinde belki de önemli bir günde hem şahsını, hem İstanbul Büyükşehir Belediyemizi hem de 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren bir günde bizi ziyareti çok anlamlı ve değerlidir. Asla unutulmayacaktır. 6’lı masanın, yargı sürecinde yaşadığımız olumsuzluklardan sonra 2023’ün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. O masada bulunan siyasi partilerimizin liderlerine yürekten başarılar diliyoruz. Bütün çabamızla yanlarında olduğumuzu ve ülkemiz adına çok güzel bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.