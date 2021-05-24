Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan Soylu'nun suçlamalarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu hakkında suçlamalarda bulundu. Soylu'ya yanıt parti Genel Başkanı Özdağ'dan geldi.

İşte Soylu'nun Davutoğlu'nu yönelik o suçlamaları:

"Seçimden sonra ilk MKYK toplantısında bugün DEVA'nın Başkanı Ali Babacan 'hiç bu işlere bakmamalıyız ekonomiyi ayakta tutmalıyız' dedi. 'Bizim sorunumuz bugün bu değil. Demokrasiyi ayakta tutmak. Bu seçim tamamlanmamıştır. Kampanya devam etmektedir' dedim."

"Davutoğlu ve ekibi CHP'yle koalisyon için elinden geleni yaptı. Biz karşı çıktık. Büyük bir mücadele başladı. Dert ne? Recep Tayyip Erdoğan. Onu Külliye'de enterne edip hareketsiz bırakan Amerika'nın uygun bulduğu bir politikayı uygulatmak."

Davutoğlu MKYK üyelerine 'hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu biliyorum' dedi. Bunun ne anlama geldiği apaçık ortada. Fiziki takibe dair dedikodular da iddia edildi ama karineye ulaşamadık."

"Biz bütün bunları yaşadık. Cumhurbaşkanımızın Külliye'ye nasıl sıkıştırılmak istendiğini gördük. Bunların neye yol açtığını da bütün Türkiye gördü. Sayın Davutoğlu'yla çalıştım. O dönem de iyi değildik. Arkadaşlarla bir araya geldik, mesele tehlikeli bir noktaya gidiyor."

"Yanlış olduğunu söyledim. Cumhurbaşkanımız "haklısın" dedi. Bu mücadele hep devam etti. Davutoğlu'nun düşünce kuruluşlarından birine (SETA) Mithat Sancar geldi. Şunları söyledi: Apo içeriden çıkacak, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak, anayasada özerklik olacak."

Uluslararası network'ler, diğer süreçler... Bir Erdoğan varlığı var, siyaset var yaptıkları var. Bir de dışarıdan bir elle onun sıkıştırılması var. Hedef Sayın Erdoğan çok doğal olarak."

SOYLU'NUN BU SUÇLAMALARINA YANIT GECİKMEDİ

İçişleri Bakanı Soylu'nun Davutoğlu'na yönelik suçlamalarına Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'dan şu yanıt geldi:

Tamamen gündemi saptırmaya çalışıyor. O günden bu güne tam 6 sene geçti. Bugüne kadar niye söylemedi? Ben de MKYK üyesiydim, Genel Başkan Yardımcısıydım. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Ahmet Davutoğlu tek tek MKYK’nın görüşlerini aldı. Çoğu arkadaşımız CHP ile MHP ile işbirliği yapalım dedi hiç kimse erken seçimden bahsetmedi. Koalisyon üzerine odaklanmıştık ve bu görüşmelerde Ahmet Davutoğlu hiçbir şekilde görüşlerini açıklamadı ve herkesi dinledi. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP ile kısa vadeli koalisyon teklif edildi. CHP’nin yetkilileri oradadır. Görüşmelere katılan AK Partili yetkililer oradadır.

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Böyle bir şey söylemesi mümkün değil, söylese biz itiraz ederiz zaten. Külliyen yalan! Pinokyo’luğa soyunmuş, gündem değiştirmeye çalışıyor. Hedefinde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan var. Yalan söylüyor. Sayın Davutoğlu asla böyle bir şey söylememiştir. Görüşmeleri sabırla yürütmüştür. Recep Tayyip Erdoğan’la de irtibat halindeydi. Ömer Çelik hayattadır. Her delikanlı, yiğit, mert olanı açıklamaya davet ediyorum. O gün MKYK’da olan herkesi açıklamaya davet ediyorum. Çırpındıkça batıyor, battıkça devlet adamı nosyonu taşımadığını gösteriyor. 6 yıldır susan adam bu koltukta oturamaz, bu koltukta İçişleri Bakanlığı yapamaz. Sedat Peker’in sorularına cevap versin.