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Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalandı.

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalandı.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:40
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Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Evde kurulan masalarda içerisinde Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu toplam 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 9 kişiye; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan da adli işlem başlatılırken, kahvehanenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirerek; ‘kumar oynatmak, yer temin etmek ve korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan' dolayı adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İl Başkanı Yıldırım, "Çay içtim, kumar oynamadım"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, “Bir gazetenin internet sitesinde şahsımla ilgili gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bir haber yayınlanmıştır. Haberde yer alan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim ve kumar oynadığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. 

Zira iş yerimin bulunduğu ve ikamet ettiğim Çanakkale-Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı hiç ilan edilmemiştir. Dolayısı ile olmayan bir yasağın ihlali de söz konusu değildir. Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim.

Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim .

Hal böyle iken servis edilen bu haber ile şahsımın karalanmak istemesini şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu hususta saklı olan tüm hukuki haklarımı da kullanacağım” ifadelerine yer verdi.

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