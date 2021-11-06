Gaziler, İYİ Partili Tükkan’ı istifaya davet etti

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine yaptığı küfürlü söylem üzerine Kırşehir’de Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya tepki gösterdi. Kaya, açıklamasında, "Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir" dedi.

Milletvekili tarafından yapılan küfrü şehit ve gazilere yapılmış gibi karşıladıklarını aktaran Kaya açıklamasında; "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında Şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi karşılıyor; esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir siyasi parti, milletvekili istemiyoruz" diye konuştu.

Kaya, basın açıklamasında terörü ve bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile geçilen temaslarda da gazileri karşılarında göreceklerini aktardı.