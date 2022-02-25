Gazetecilerle buluşan Ombudsman: “Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz”

Tekirdağ’da gazetecilerle bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç, Türk anayasa temel ve hak özgürlüklerinin Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride olduğunu vurguladı.

Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç ve kamu fenetçilerinden oluşan KDK Heyeti ‘Ombudsman halkla buluşuyor’ programı çerçevesinde Tekirdağ’a gelerek ilk gün ziyaretlerini kentteki çeşitli kurumlara yaptı. Malkoç ve KDK Heyeti ziyaretinin ikinci gününde Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde gazetecilerle kahvaltılı programda bir araya geldi.

Programda bir açıklama yapan Malkoç, “Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, özellikle son 10-15 yılda Türkiye’de hem temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi anayasal değişiklikler ve yasal değişiklikler oldu. Bunların topluma anlatılması, insanımızın anayasal haklarını bilip ve bunun bilincinde olması ve bu hak arama yollarını kullanması çok önemli. Çünkü bizim anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz. Ama iki tane problemimiz var. Birincisi insanımız bu temel hak ve özgürlüklerini, hak arama yollarını yeterince bilmiyor, ikincisi de hukukun üstünlüğü konusunda yeterince Türkiye’de kültürümüz oluşmamış. İşte Kamu Denetçiliği gibi kurumlar hem hak arama yollarını anlatmak ve hukukun üstünlüğü konusunda idareciler ve şehirlerimizdeki insanlarla buluşmak üzere program yapılmakta" dedi.