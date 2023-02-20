Gazetecilere yönelik tehditler nedeniyle İran’ın İngiltere Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik tehdit nedeniyle İran Maslahatgüzarı Mehdi Hosseini Matin’in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılarak, İranlı 8 yetkilinin de yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

İngiltere merkezli Iran International’ın tehditler üzerine canlı yayın stüdyolarını ABD’ye taşıdığını açıklamasının ardından İran’ın İngiltere Maslahatgüzarı Mehdi Hosseini Matin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılarak, medya özgürlüğüne yönelik tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğinin mazlahatgüzara iletildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “İngiltere ve uluslararası ortaklar bugün ayrıca kendi halklarına baskı yapmaktan sorumlu 8 üst düzey İranlı şahsa yaptırım uyguladı. Bunlar arasında protestoculara ölüm cezası veren 3 yargıç ve 5 Devrim Muhafızları komutanı bulunuyor” denildi.

Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, “İngiltere, temel değerlerimiz olan ifade özgürlüğü ve medyayı tehdit eden ülkelerin her zaman karşısında duracaktır. İran rejiminin İngiltere’de yaşayan gazetecilerin hayatlarına yönelik devam eden tehditleri beni dehşete düşürdü ve bugün temsilcisini buna müsamaha gösterilmeyeceğini açıkça belirtilmesi için çağırdım. İran’dan hesap sormaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak, İngiltere bugün İran’da çocukların öldürülmesi de dahil olmak üzere korkunç insan hakları ihlallerinden sorumlu 8 kişiye daha yaptırım uyguladı. Rejimin tehditlerinin karşılıksız kalmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Londra merkezli bir TV ağı olan Iran International, geçtiğimiz hafta sonu İran rejimi tarafından personeline yönelik devam eden tehditler nedeniyle İngiltere operasyonlarını askıya almıştı.

Öte yandan İngiltere, Mahsa Amini’nin Eylül 2022’deki ölümünden bu yana İran’daki insan hakları ihlallerine yanıt olarak 50’den fazla İranlı kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.