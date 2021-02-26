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Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67. yaş gününü kutladı
Gazeteciler 67 yaşına giren Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Politika 26.02.2021, 13:57
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Gazeteciler 67 yaşına giren Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.Cuma namazı öncesi evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67. yaş gününü basın mensupları kutladı. Aracından inen Erdoğan doğum pastasını keserek basın mensuplarına dağıttı. Erdoğan, doğum gününü kutlayan gazetecilere teşekkür etti.