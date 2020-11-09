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Gazeteci Müyesser Yıldız tahliye edildi

OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155'in gününde ilk defa hakim karşısına çıktı. "Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen Yıldız tahliye edildi.

Politika 09.11.2020, 14:52
2002
Gazeteci Müyesser Yıldız tahliye edildi

“Siyasal ve askeri casusluk” soruşturması kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay Erdal Baran tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Yıldız, Dükel ve Baran hakkında yürütülen soruşturma sonrası üç isim hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155’in gününde bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Erdal Baran’ın tutukluluk halinin devamına, İsmail Dükel’in yurtdışı yasağının devam etmesine ve adli kontrolün kaldırılmasına hükmedildi. Duruşma 6 Ocak 2021’e ertelendi.

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