Gazeteci milletvekilinden Muharrem Sarıkaya’ya kınama

Gazeteci olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteci Muharrem Sarıkaya’yı kınadı.

Basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Aydemir, dün komisyonda kabul edilen teklifle ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacağını aktararak, çalışanlara, memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Aydemir, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasını da kınayarak, “İHA kameramanı bir kardeşimiz yakın zamanda bir gazetecinin saldırısına uğradı. Ahmet Demir. Geçmiş olsun diliyorum. Bir gazeteci milletvekili olarak o gazeteci arkadaşı da telin ediyorum. Başkası böyle bir şey yapsa, o gazeteci işi ne hamle çevirirdi, ne hale evirirdi? Gerçek yüzlerini göstermesi bakımından o görüntü de calibi dikkattir, onları da buradan telin ediyorum, kınıyorum” dedi.