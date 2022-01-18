banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Kars adeta dondu!
Kars adeta dondu!
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?

Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ve “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a ateş püskürdü.

Politika 18.01.2022, 11:43
Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ve “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a ateş püskürdü.

Bir süre önce Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra video çekerek Demirtaş’a borcumu yerine getiriyorum diyen Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul HDP mitinginde İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya tarafından kınandı.

Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gidip ‘ben onu ziyaret ettim’ diyen CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ile ilgili konuşan Kaya, “Bak hemşerim senin yerinde orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP’nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak” dedi.

“Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok”

HDP mitinginde “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a Kürdistan diye bir şey yok şeklinde vurgu yapan Kaya, “Katil artık onun ismini de söylemek istemiyorum. İmralı’daki katilin yeğeni ne diyor, ‘Ben Kürdistan’ı İstanbul’a taşıyacağım’ dedi. Ben televizyon izlerken öyle bir kelime duydum. Sen Kürdistan’ı nereye taşıyorsun, Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok. O Kürdistan’ı size yedireceğiz. Sen bu devletin ekmeğini ye, sonra sen git de ki burası Kürdistan’dır. Hani nerede Kürdistan. Biz niye görmüyoruz. O Kürdistan lafını sana yedireceğiz. Senin de o dayının, amcanın her neyse o katilin yanına koyacağız, yakındır. İnşallah devletimiz burada senin de biletini keser ve seni onun yanına koyar. Orada geberirsiniz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11