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Gambiya Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie’yi kabul etti.
Politika 23.06.2021, 17:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie’yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Nije, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Nije’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.