banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
"Allah'ın selamı" hakkında Can Ataklı'dan tepki çeken sözler

Gambiya Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie’yi kabul etti.

Politika 23.06.2021, 17:46
Gambiya Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Nije, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Nije’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.
banner486
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner493