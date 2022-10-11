G7’den Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği son füze saldırılarına kınama

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği son füze saldırılarının ardından videokonferans aracılığıyla bir araya gelen G7 ülkeleri, Ukrayna’ya olan desteklerini yineleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ve saldırının tüm sorumlularından hesap sorulacağını ifade etti.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son zamanlarda arttırdığı saldırıları ele almak üzere videokonferans aracılığıyla bir araya geldi. G7 liderleri görüşme sonrası yayınladıkları ortak bildiride, Rusya’nın eylemlerini kınayarak, Ukrayna’ya olan desteklerini vurguladı. Açıklamada G7 liderleri, "Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldik. Toplantımızda, Ukrayna’ya yönelik son füze saldırılarını görüştük. Masum sivillerin ölümüne yol açan Ukrayna genelindeki bu saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve sivil nüfusa ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların bir savaş suçu oluşturduğunu hatırlıyoruz. Başkan Putin’den ve tüm sorumlulardan hesap soracağız" dedi.

“Sahte referandumları asla tanımayacağız"

G7 liderleri, Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yanı sıra Kırım ve Sivastopol şehrini yasadışı ilhak girişimini kınadığını ve kesin olarak reddettiklerini ifade ederek, "Bu yasadışı ilhakı veya Rusya’nın bunu haklı çıkarmak için kullandığı sahte referandumları asla tanımayacağız" ifadelerinde bulundu.

Bildiride, "Rusya, BM Şartı’nda yer alan ilkeleri açıkça ihlal etmiştir. Rusya’ya Ukrayna’nın sınırlarını değiştirmek için meşru bir zemin verilmeyecektir. Tüm ülkeleri bu uluslararası hukuk ihlallerini kesin olarak reddetmeye çağırıyor ve Rusya’nın tüm düşmanlıkları durdurmasını, tüm birliklerini ve askeri teçhizatını Ukrayna’dan derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

"Rus saldırganlığını destekleyen kişi ve kurumlara yaptırımlar devam edecek"

Rusya’nın Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimleri için siyasi veya ekonomik destek sağlayan Rusya içindeki ve dışındaki bireylere ve kuruluşlara yaptırımlar uygulanmaya devam edeceği belirtilen bildiride, Belarus yönetimine atıfta bulunarak, "Belarus makamlarına, Rus silahlı kuvvetlerinin Belarus topraklarını kullanmasına izin vererek ve Rusya’ya destek sağlayarak Rus saldırgan savaşını durdurmaya yönelik çağrımızı yineliyoruz. Rusya ile ortak bir askeri grubun ilanı, Belarus rejiminin Rusya ile suç ortaklığının en son örneğini oluşturuyor. Lukaşenko rejimine uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyma çağrımızı yeniliyoruz" denildi.

"Rusya, nükleer silah kullanırsa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak"

Rusya’nın nükleer silah kullanımı tehditlerinin kınandığını ifade edilen bildiride, "Küresel barışı ve güvenliği riske atan nükleer söylem de dahil olmak üzere, Rusya’nın kasıtlı tırmandırıcı adımlarını kınıyoruz. Rusya’nın herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanması ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır" denildi.

Zaporijya Nükleer Santrali’ne değinilen bildiride, "Rusya’nın Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki eylemlerini ve tesis personeline uyguladığı baskıyı kınıyoruz. Bu daha fazla sorumsuz bir tırmanışa sebep olan Rusya’yı eylemlerinden kaynaklanan herhangi bir olaydan sorumlu tutacağız. Nükleer tesisin emniyeti, güvenliği ve emniyeti her şeyden önemlidir ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın bu konudaki çabalarını destekliyoruz" denildi.

"Ukrayna’ya destek sağlamaya devam edeceğiz"

G7 ülkeleri Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini yineledikleri bildiride, Ukrayna’nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunmak ve kendi topraklarının tam kontrolünü yeniden kazanma hakkına sahip olduğunu belirtilerek, "Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama taahhüdümüzde kararlıyız. Ukrayna’ya mali, insani, askeri, diplomatik ve hukuki destek sağlamaya devam edeceğiz ve gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında olacağız" denildi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korumasına ve bu doğrultuda Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetinin korunmasına ve Ukrayna’nın yeniden inşasının sağlanması amacıyla Ukrayna’nın desteklenmesi gerektiği ifade edilen bildiride, "Rus saldırganlığına karşı Ukrayna’nın askeri ve savunma teçhizatına yönelik acil gereksinimlerini karşılamaya yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz” denildi.

“Kuzey Akım boru hattının kesintisi hakkında soruşturmalar devam ediyor"

Yaptırımlara karşılık olarak Rusya’nın Kuzey Akım boru hattındaki kesintilerine de değinilen bildiride, "Kuzey Baltık Denizi’ndeki uluslararası sularda Kuzey Akım boru hatlarına kasıtlı olarak verilen hasardan derinden rahatsızız. Kritik altyapının kasıtlı olarak kesintiye uğramasını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda devam eden soruşturmaları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

G7 liderleri ayrıca, küresel enerji güvenliğinin sağlanması için işbirliği sürdürüleceğini vurguladı.