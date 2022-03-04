banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

G7’den ortak bildiri: “Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz”

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Politika 04.03.2022, 22:37
G7’den ortak bildiri: “Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz”

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 9’ncu gününde de saldırılar devam ederken G7 ülkeleri ortak bildiri yayınladı. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yayınlanan bildiride, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı nedensiz ve haksız savaşını derinden kınadığımızı yineliyoruz. Rusya, sivil nüfusa ve sivil altyapıya ciddi ölçüden zarar veren Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırısını derhal durdurmalı ve askeri güçlerini derhal geri çekmelidir. Ukrayna’da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu en zor zamanda Ukrayna’ya, özgürce seçilmiş hükümetine ve cesur halkına sarsılmaz desteğimizin altını çiziyor ve onlara daha fazla yardım etmeye hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz” denildi.

"Ukrayna halkının ihtiyaçları arttıkça insani desteği artırmayı taahhüt ediyoruz"

Rusya’nın, Ukraynalı sivillere, okullar ve hastanelere de dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, “Rusya’yı uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak davranmaya çağırıyoruz. Ukrayna ve BM insani yardım kuruluşlarına, tıbbi personele ve sivil toplum yardım sağlayıcılarına, Ukrayna topraklarında acil ihtiyacı olan insanlara güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. İnsani yardım erişimine ilişkin bir düzenlemenin duyurulmasını önemli bir ilk adım olarak kabul ediyoruz. Bunun güvenilir ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekecektir. Rusya’nın saldırganlığı nedeniyle Ukrayna halkının ihtiyaçları arttıkça insani desteği artırmayı taahhüt ediyoruz. Rusya’yı, özellikle Ukrayna’nın nükleer santrallerinin bulunduğu bölgede saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz. Barışçıl amaçlara yönelik nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırı ve tehdit, uluslararası hukuk ilkelerinin ihlalini teşkil eder” ifadeleri yer aldı.

“Başkan Putin, hükümeti ve destekçileri, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor”

Rusya’nın uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesinin yanıtsız kalmadığı vurgulanan açıklamada, “Birkaç tur geniş kapsamlı ekonomik ve mali yaptırımlar uyguladık. Belarus’taki Lukashenka rejimi tarafından sağlanan Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz.

Rusya ve Belarus’a uygulanan ağır yaptırımların, Başkan Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı nedensiz ve haksız savaşın bir sonucu ve açık tepkisi olduğunu Rus ve Belarus halkına açıkça belirtmek istiyoruz. Başkan Putin, hükümeti ve destekçileri ve Lukashenka rejimi, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor.

Rus Hükümeti ve ona bağlı medya ve vekillerinin Ukrayna’ya karşı askeri saldırganlığını desteklemek için yaygın olarak dezenformasyon kullanmasını kınıyoruz. Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ve bağlılığımızı yineliyoruz. Rusya’nın yenilenen saldırganlığıyla elde edilen herhangi bir sözde statü değişikliğinin tanınmayacağının da altını çiziyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18