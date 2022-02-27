G7 ülkeleri, Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkarıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından G7 ülkeleri tarafından Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya yaptırımlar devam ediyor. G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır” denildi.

Japonya’nın da Rusya’yı uluslararası finansal sistemden çıkarma kararının ardından Beyaz Saraydan, “Japonya’nın Rusya’yı uluslararası finansal sistemden çıkararak, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD’nin yanında yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurmuş, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir” açıklamasını yapmıştı.