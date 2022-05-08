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G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını durdurma sözü verdi

G7 ülkeleri, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar dahilinde Rus petrolünün ithalatını durdurma konusunda anlaştı.

Politika 08.05.2022, 21:03 08.05.2022, 21:10
G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını durdurma sözü verdi

Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, tüm G7 ülkelerinin Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya kararlı olduğunu ve bu doğrultuda, "Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurma veya yasaklama taahhütü" verdiklerini belirtti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve Japonya liderlerinin Ukrayna’nın savaş alanındaki ve müzakere masasındaki konumunu güçlendirmek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüştüklerini belirterek, "Bugün tüm G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurmayı veya yasaklamayı taahhüt etti. Bu, Putin’in ekonomisinin ana damarına sert bir darbe olacak ve savaşını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu geliri elinden alacak. G7 ayrıca, istikrarlı küresel enerji kaynakları sağlamak için birlikte çalışmayı taahhüt ederken, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarını da hızlandırıyor" açıklamasında bulundu.

Rus medyasına yaptırımlar

Beyaz Saray yaptığı açıklamada ayrıca Rusya’ya karşı bir takım yeni yaptırımları duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD, Rusya’da doğrudan veya dolaylı olarak en çok izlenen, devlet kontrolündeki televizyon istasyonlarından Channel One Russia, Russia-1 ve Anonim Şirket NTV Broadcasting’e yaptırım uygulayacak" denildi.

ABD ürünlerinin Rusya’ya ihracatına ilişkin yeni yasaklar

Beyaz Saray ayrıca Rusya’nın savaş çabalarının engellenmesi için daha fazla ihracat kontrolleri ve yaptırımlar uygulanacağını belirterek, ABD’nin ahşap ürünler, endüstriyel motorlar, fanlar ve havalandırma ekipmanları, buldozerler ve diğer birçok endüstriyel ürün yelpazesinde Rusya’nın sanayi sektörüne ek kısıtlamalar getiren yeni bir takım ticari uygulamaların yapılacağını söyledi. Açıklamada, "Bu yeni kontroller, Rusya’nın askeri yeteneklerini destekleyebilecek öğelere ve gelire erişimini daha da sınırlandıracak" denildi.

Rus iş adamlarına yaptırımlar

Beyaz Saray, Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına zarar verebilecek olan Rus iş adamı ve aile üyelerine yaptırımlar, Rusya ve Belarus yetkililerine ise vize kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı. ABD’nin Rus ve Belarus yetkililerine yaklaşık 2 bin 600 vize kısıtlaması getirdiğini, Rusya’daki tüm banka varlıklarının yaklaşık üçte birini elinde tutan ve Rusya’nın en büyük finans kurumu olan Sberbank’tan 8 yöneticiye ve bir Rus bankası olan Gazprombank’tan 27 yöneticiye yaptırım uygulandığını açıkladı.

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