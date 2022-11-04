G7 Ukrayna için koordinasyon mekanizması kuracak

G7 ülkeleri, Ukrayna’ya yaklaşan kış koşullarında ihtiyaçlarını temin etmek ve kritik enerji ve su altyapısının onarılması için destek vermek üzere ortak bir koordinasyon mekanizması kurmaya karar verildiğini duyurdu.

Almanya’nın Münster şehrinde bir araya gelen G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katıldığı toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı ve G7 üyelerinin ortak hareket edebilecekleri konular ele alındı. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride güçlü bir birlik anlayışı içinde kurallara dayalı uluslararası düzen ve en savunmasız olanlar dahil herkesin haklarını korumak için ortak bir duruş içinde olduğunun altı çizildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm üyelerinin BM Şartı uyarınca herhangi bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit veya güç kullanmaktan kaçınması gerektiği hatırlatılan bildiride, "Barışçıl işbirliği, egemenlik, tayin hakkı ve toprak bütünlüğü gibi evrensel olarak kabul edilmiş ve yasal olarak bağlayıcı temel ilkelerin ihlali kabul edilemez. Uluslararası hukukun bu tür temel ilkelerinin korkunç ihlallerinden sorumlu olanlardan hesap sorma taahhüdümüzde netiz. Ukrayna halkının acısını hafifletmek ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için ihtiyaç duyduğu mali, insani, savunma, siyasi, teknik ve yasal desteği sağlamaya devam etme konusundaki sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz. Rusya’nın sebepsiz saldırganlığı karşısında Ukrayna halkının cesaretini ve direncini selamlıyoruz ve Ukrayna’nın kışa hazırlık ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etmeye kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Koordinasyon mekanizması kurulacak

G7 üyeleri AB’nin de desteğiyle Ukrayna’nın kritik enerji ve su altyapısını onarmasına, restore etmesine ve savunmasına yardımcı olacak bir G7 koordinasyon mekanizması kurulmasına karar verildiği bildirildi. 13 Aralık’ta Paris’te Fransa ve Ukrayna tarafından düzenlenecek olan ve Ukrayna’nın sivil direncini desteklemeyi amaçlayan uluslararası konferansta konuya ilişkin detayların ele alınması bekleniyor. G7 ülkelerinin Ukrayna’nın toparlanmasına, yeniden inşasına ve modernizasyonuna katkıda bulunmaya kararlı olduğunun tekrarlandığı bildiride, "Gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında dimdik duracağız" denildi.

Çin’e uluslararası hukuka uy çağrısı

G7 ülkelerinin Dışişleri bakanları AB’nin de desteğiyle Çin’e de insan haklarına saygı göstermesi ve uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu. Ortak bildiride Çin’e hitaben yapılan çağrıda, "Sincan ve Tibet de dahil olmak üzere rapor edilen insan hakları ihlalleri ve suiistimalleri konusunda Çin’e endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Hong Kong’un haklarının, özgürlüklerinin ve özerkliğinin devam eden erozyonu konusundaki endişelerimizi yineliyor ve Çin’i uluslararası taahhütlerine ve yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G7 zirvesinde ayrıca Kuzey Kore, Pasifik bölgesi, Haiti, Orta Asya ve Afrika ile ilgili konuların da ele alındığı bildirildi.