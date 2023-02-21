G7: "Rusya’nın sözde işgalini ve sahte referandumlarını asla tanımayacağız"

G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya, Ukrayna’daki savaşı durdurmaya çağırılarak, "Rusya’nın sözde ilhaklarını ve sahte referandumlarını asla tanımayacağız" denildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşan G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline yönelik ortak açıklama yayınladı. Ukrayna’nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteklerini yinelenen açıklamada, Rusya’ya savaşı durdurması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını, Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlal etmeye devam etmesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Başkan Putin’in Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya Federasyonu topraklarına dahil etme çabaları, Rusya’nın uluslararası hukuku açık bir şekilde hiçe saydığını gösteriyor. BM Şartı, Helsinki Nihai Senedi ve Paris Şartı’nın ortak kabul görmüş ilkeleri ve taahhütlerine bağlı kalarak, ne Rusya’nın sözde ilhaklarını ne de silah zoruyla yapılan sahte referandumlarını asla tanımayacağız" denildi.

Tüm ülkelere, Rusya’nın saldırganlık savaşını ve zorla toprak elde etme girişimini kesin olarak kınama çağrısı yinelenen açıklamada, “Uluslararası toplumu, Rusya’nın acımasız yayılmacılığını, Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak varlığını inkar etme çabalarını, uluslararası barışı, güvenliği, devletlerin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti eden uluslararası normları açık bir şekilde ihlal etmesini reddetmeye çağırıyoruz" denildi.

"Ekonomik yaptırımlar getirmeye devam edeceğiz"

Rusya’ya ve Rusya’nın uluslararası hukuk ihlallerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan Rusya içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlara daha fazla ekonomik yaptırım getirileceği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna’nın Rusya’nın savaşına karşı kendini savunma hakkını ve Rusya’dan topraklarını geri alma hakkını desteklemekte tereddüt etmiyoruz" denildi.

Rusya’nın nükleer saldırı tehditleri de kınanan açıklamada, gerektiği sürece Ukrayna’ya desteğin devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Rusya, savaşını derhal durdurmalı, tüm birliklerini ve askeri birliklerini Ukrayna’dan çekmeli ve Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna’nın, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin yanı sıra Kırım’ın da Ukrayna’nın ayrılmaz bir parçası olduğu teyit edildi.