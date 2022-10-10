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G7 liderleri yarın Ukrayna’yı görüşecek
G7 liderleri yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda Ukrayna konusunu görüşecek.
Politika 10.10.2022, 15:12
G7 liderleri yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda Ukrayna konusunu görüşecek.
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yarın g7 liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapacağı ve görüşmede Ukrayna konusunun ele alınacağı bildirildi.