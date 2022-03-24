Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında bir araya gelen G7 liderleri, aile fotoğrafı çektirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinin yanı sıra G7 zirvesine de ev sahipliği yapıyor. Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 grubunun liderleri, NATO zirvesinin ardından bir araya geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafa NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yer aldı. Liderler ayak üstü sohbet de etti.