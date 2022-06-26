banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

G7 Liderler Zirvesi Almanya’da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın ev sahipliğinde başlıyor.

Politika 26.06.2022, 09:43
G7 Liderler Zirvesi Almanya’da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya’da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

Gıda krizi masada olacak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin’de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna’yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu