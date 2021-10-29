banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor
8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor
Fener alayında binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Fener alayında binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!

G20’den 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefi

Dünyadaki 20 büyük ekonominin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılının ortasına kadar korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılanmasını sağlamak için adım atacaklarını bildirdi.

Politika 29.10.2021, 23:32
G20’den 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefi

Dünyadaki 20 büyük ekonominin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılının ortasına kadar korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılanmasını sağlamak için adım atacaklarını bildirdi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Maliye ve Sağlık Bakanları toplantısında bir araya geldi. Başkent Roma’da düzenlenen G20 toplantıları kapsamında pandemi ve mali konular birlikte ele alındı. Toplantıya ülkelerini temsilen katılan bakanlar gelecek yıllarda yaşanabilecek olası pandemilere karşı nasıl bir yol izleneceğini görüştü. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılının ortasına kadar Covid-19’a karşı aşılanmasını sağlamaya yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Bu konuda etkili bir yönetim elde etmek amacıyla özel bir ’pandemi görev gücü’ oluşturulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Dünya genelinde aşılama oranlarının hala çok düşük kaldığının ifade edildiği toplantılarda aşı patentlerinin konuşulmadığını belirten Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Dünya çapında çok sayıda aşımız var, ancak gerçek şu ki dünyada aşılananların payının çok düşük olduğu alanlar var" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3