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G20 Zirvesi İtalya'da başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında...

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı. 16. G20 Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Politika 30.10.2021, 15:09 30.10.2021, 15:16
G20 Zirvesi İtalya'da başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında...

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden ayaküstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.

"KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL SAĞLIK" KONUŞULACAK

Liderler, zirvenin ilk gününde, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek. Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı.

Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

LİDERLERLE GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve zirveye katılan liderlerle görüşmesi bekleniyor.

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