G20 liderleri, Roma’daki Trevi Çeşmesi önünde aile fotoğrafı çektirdi

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan G20 ülkelerinin liderleri Trevi Çeşmesi önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği G20 Liderler Zirvesi ikinci gününde İtalya’nın başkenti Roma’da devam ediyor. G20 liderleri Roma’da yaptıkları kısa yürüyüşün ardından Aşk Çeşmesi olarak da bilinen ünlü Trevi Çeşmesi’ni ziyaret etti. Liderler Trevi Çeşmesi önünde aile fotoğrafı çektirdi.

G20 Liderler Zirvesi bugün ikinci ve üçüncü oturumunun ardından gerçekleştirilecek kapanış oturumuyla sona erecek.