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G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlıyor.

Politika 30.10.2021, 09:32
G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlıyor.

G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın ev sahipliğinde başkent Roma’nın "EUR" bölgesindeki Nuvola Kongre Merkezi’nde bugün başlıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor. 16. G20 Liderler Zirvesinde katılımcıların korona virüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, yükselen enerji fiyatları ve dünya çapında kilit sektörleri etkileyen tedarik zincirindeki sıkıntılar, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını ve küresel ekonominin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor.

Putin ve Xi video konferans yöntemiyle katılacak

Zirveye Çin, Japonya, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan liderleri fiziki olarak katılım sağlamayacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 endişesi nedeniyle video konferansla katılım göstermesi planlanıyor.

İlk günün programı

Ev sahibi İtalya’nın Başbakanı Mario Draghi, liderleri kongre merkezi önünde karşılayacak. Liderler, aile fotoğrafı çektirecek ve "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" konulu zirvenin ilk oturumuna katılacak. İlk oturumun ardından liderlerin ikili görüşmeleri olması planlanırken, daha sonra liderler "KOBİ’lerin ve kadınlara ait işletmelerin daha iyi gelişmelerini desteklemek" konulu etkinlikte bir araya gelecek. Lider akşam saatlerinde ise İtalya Başbakanı Draghi tarafından ev sahipliği yapılacak kültürel etkinlikle buluşacak. Daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Ouirinale Sarayı’nda heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde liderler bir araya gelecek.

Sıkı güvenlik önlemi alındı

İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgede güvenliği sağlamak için 5 bin ile 6 bin polis ve yaklaşık 500 askerin görevlendirildiğini duyurdu. Zirveye ev sahipliği yapacak kongre merkezinin çevresi Cuma gününden itibaren kordon altına alınırken, özel izin alınmadan kimsenin girişine izin verilmiyor. Roma üzerindeki hava sahası kapatıldı ve potansiyel sorunlar için sınır kontrolleri arttırıldı.

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