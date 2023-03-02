G-20 dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna gerilimi

Hindistan’da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları girişimi damgasını vurdu. ABD ve Rusya, birbirlerini toplantıya gölge düşürmekle suçladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan G-20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi damgasını vurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken toplantının Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın gölgesinde kaldığını söyledi. "Maalesef bu toplantı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı temelsiz ve haksız savaşı, sivil hedeflere yönelik kasıtlı imha harekatı ve BM’nin temel ilkelerine aykırı saldırısıyla gölgelendi" ifadelerini kullanan Blinken, "Ukrayna’ya destek olmaya çalışırken, küresel zorlukların çözümüne öncülük etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz. Dünyanın ihtiyaç duyduğu ve beklediği şey bu" şeklinde konuştu. Blinken, "Uluslararası barış ve ekonomik istikrar adına Rusya’ya saldırganca savaşını sona erdirmesi ve Ukrayna’dan çekilmesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov Batı’yı suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise batılı ülkelere yönelik suçlamalarda bulundu. Lavrov, bazı Batılı delegasyonların ekonomideki başarısızlıklarının sorumluluğunu Rusya’ya yükleyerek G-20 gündemini “komediye” çevirdiğini ifade etti. Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, "AB temsilcileri aksini iddia etse de, Batı Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı için engeller yaratıyor" dedi.

Rusya ve Çin’den işbirliği mesajı

Öte yandan, Lavrov G-20 toplantısının oturum aralarında Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanların, diğer ülkelerin iç işlerine karışma, şantaj ve tehdit yoluyla tek taraflı yaklaşımları dayatma ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı çıkma girişimlerini reddetme konularında mutabık kaldığı kaydedildi. Lavrov ve Qin, ikili ilişkileri derinleştirmek üzere karşılıklı temasları sürdürme konusunda da görüş birliğine vardı.