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Fuat Oktay'dan kongre masajı
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın ifade ettiği gibi, "Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız". 7. Olağan Büyük Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." notuyla paylaşım yaptı.
Politika 24.03.2021, 14:32 24.03.2021, 14:35
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ifade ettiği gibi, "Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız".— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 24, 2021
7. Olağan Büyük Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.#TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/bE9q8ASGwv