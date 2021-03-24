Fuat Oktay'dan kongre masajı

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ifade ettiği gibi, "Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız".



7. Olağan Büyük Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.#TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/bE9q8ASGwv