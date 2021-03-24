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Fuat Oktay'dan kongre masajı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın ifade ettiği gibi, "Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız". 7. Olağan Büyük Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." notuyla paylaşım yaptı.

Politika 24.03.2021, 14:32 24.03.2021, 14:35
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Fuat Oktay'dan kongre masajı

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